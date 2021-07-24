ألاسداير جولد: توتنام لن يبيع كين إلا في حالة واحدة فقط

كشف ألاسداير جولد صحفي موقع "فوتبول لندن" أن موقف توتنام لم يتغير ولا ينوي بيع قائده هاري كين لمانشستر سيتي.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اقتراب الاتفاق بين توتنام ومانشستر سيتي حول انتقال هاري كين لصفوف الفريق.

ألاسداير جولد أشار إلى أن موقف توتنام لم يتغير ولا ينوي بيع قائده لمانشستر سيتي، كما أن البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق أعلن موقفه واضحا في المؤتمر الصحفي الأول برغبته في استمرار هاري كين.

متى يمكن أن يتغير موقف توتنام ببيع هاري كين؟

إذا تم تقديم عرض بقيمة 160 مليون جنيه إسترليني حسب التقارير فإن هذا هو ما قد يجعل توتنام يتراجع عن موقفه وهو أمر غير مرجح حتى الآن في ظل حديث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في أكثر من مناسبة عن عدم رغبة النادي في دفع أرقام كبيرة للتعاقد مع المهاجمين.

ماذا عن موقف هاري كين؟

من الواضح أن هاري كين يرغب في خوض تحد جديد حتى ولو لم يخرج بشكل مباشر للحديث عن هذا الآن، ما حدث من تسريبات وأحاديث صحفية أضعف موقفه.

يقال أن التقرير الأخير خرج بعد محادثات تمت خلال زفاف شقيق هاري كين (وكيل أعماله) والتي لم تسر على ما يرام.

من غير المتوقع أن يخرج هاري كين ليتحدث علانية عن رغبته في الرحيل بسبب علاقته المميزة بالنادي والجماهير.