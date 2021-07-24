أولمبياد طوكيو 2020 - يد إسبانيا تنتزع فوزا ثمينا من ألمانيا.. والنرويج وفرنسا تنتصران

السبت، 24 يوليه 2021 - 11:01

كتب : FilGoal

ألمانيا - إسبانيا - يد

قلبت إسبانيا تأخرها إلى فوز في آخر دقيقة و35 ثانية على ألمانيا بنتيجة 28-27 لتحصد أول نقطتين في منافسات كرة اليد للرجال في أولمبياد طوكيو 2020.

وجاءت المباراة مثيرة وقوية وأنهاها الألمان، أصحاب برونزية ريو دي جانيرو 2016، متقدمين في الشوط الأول بنتيجة 13-12، لكن إسبانيا قلبت النتيجة بهدفين لدوشباييف دوفيشيباييفا.

وبذلك احتلت إسبانيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى التي تتصدرها فرنسا وصيفة أولمبياد 2016.

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وفازت الأخيرة على الأرجنتين بنتيجة 33-27 لترتقي للمركز الأول بفارق الأهداف عن النرويج وإسبانيا.

وتفوقت النرويج على البرازيل بنتيجة 27-24 في لقاء فرطت فيه الأخيرة بتقدمها 13-12 في الشوط الأول.

وبات ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى:

فرنسا - نقطتان - فارق 6 أهداف

النرويج - نقطتان - فارق 3 أهداف

إسبانيا - نقطتان - فارق هدف

ألمانيا - لا رصيد - فارق -1

البرازيل - لا رصيد - فارق -3

الأرجنتين - لا رصيد - فارق -6

ويتأهل أول 4 فرق للدور ربع النهائي من المنافسات التي تستضيفها اليابان.

وفي الجولة المقبلة فجر الإثنين ستلعب فرنسا ضد البرازيل بينما تواجه الأرجنتين فريق ألمانيا وتصطدم إسبانيا بالنرويج.

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ألمانيا إسبانيا كرة يد طوكيو 2020
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