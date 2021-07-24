أولمبياد طوكيو 2020 - نور عبد السلام خارج أدوار الترضية بعد خسارة التركية

فقدت نور عبد السلام لاعبة التايكوندو حظوظها رسميا في المنافسة على الميدالية الرسمية بعد خسارة التركية رقية يلدريم في نصف النهائي.

وكانت نور عبد السلام قد خسرت أمام اللاعبة التركية في دور ثمن النهائي بنتيجة 20-21.

وكان بالإمكان أن تنافس نور عبد السلام على ميدالية برونزية رغم خسارتها ولكن في حال تأهل التركية رقية إلى النهائي.

وخسرت رقية يلدريم في نصف النهائي أمام الإسبانية أدريانا إيجلاسياس بنتيجة 39-19.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو بـ 4 لاعبين في رياضة التايكوندو وكانت نور عبد السلام أولى المشاركين.

ويلعب عبد الرحمن وائل في الرابعة من فجر غدا الأحد في ثمن نهائي منافسات 68 كجم.

أما الثنائي سيف عيسى وهداية ملاك فيلعبان فجر الإثنين.

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