أولمبياد طوكيو 2020 – التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية

السبت، 24 يوليه 2021 - 09:49

كتب : FilGoal

محمد خليل الجندوبي

ضمن محمد خليل الجندوبي، أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو 2020، بتأهله لنهائي مسابقة وزن 58 كجم، في منافسات التايكوندو.

وفاز الجندوبي صاحب الـ 19 عاما على الكوري جان جون، المصنف الأول، في نصف النهائي.

وبالتالي، ضمن الجندوبي ميدالية فضية على أقل تقدير، حيث سيواجه في النهائي إما الإيطالي فيتو ديلاكيلا أو الأرجنتيني لوكاس جوزمان.

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وسبق لتونس تحقيق 13 ميدالية في الأولمبياد.

ومن ضمن تلك الميداليات، برونزية حصدها أسامة الوسلاتي، في التايكوندو، في أولمبياد ريو دي جانيرو.

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تايكوندو طوكيو 2020 محمد خليل الجندوبي
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