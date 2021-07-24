أولمبياد طوكيو 2020 – البحرين تحبس أنفاس السويد ضمن مجموعة مصر في اليد وتخسر بفارق هدف

السبت، 24 يوليه 2021 - 08:46

كتب : FilGoal

قطر - البحرين - الصورة من حساب مصر 2021

قدم منتخب البحرين عرضا محترما، ولكنه خسر 32-31 أمام السويد وصيف بطل العالم، في أولمبياد طوكيو 2020.

وحصدت السويد نقطتين في أولى مباريات المجموعة الثانية، التي تضم أيضا المنتخب المصري، والبرتغال والدنمارك – بطل العالم.

وتقدمت البحرين في الشوط الأول، 18-16.

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وفي الشوط الثاني، واصلت البحرين عرضها القوي، بل وحبست أنفاس السويديين في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ففي ظل تقدم السويد 32-31، حصلت البحرين على رمية جزائية، ولكن حسين الصياد أهدرها، لتنتهي المباراة بفوز السويد.

يذكر أن المنتخب المصري لكرة اليد يستهل مشواره في أوليمبياد طوكيو 2020 بمواجهة المنتخب البرتغالي في تمام الساعة 12:30 ظهرا على صالة ملعب يويوجي الوطنية.

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