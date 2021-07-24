أولمبياد طوكيو 2020 - ميار شريف تودع منافسات التنس بعد الخسارة بصعوبة

السبت، 24 يوليه 2021 - 07:47

كتب : FilGoal

ميار شريف

ودعت المصرية ميار شريف منافسات فردي سيدات التنس بأولمبياد طوكيو من الدور الأول.

وخسرت ميار شريف أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون بمجموعتين دون مقابل.

وكانت المجموعة الأولى قد حسمتها اللاعبة السويدية بنتيجة 7-5.

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وحولت ميار تأخرها في المجموعة الأولى من 1-5 إلى 5-5 قبل أن تحسم السويدية المجموعة لصالحها.

وفي المجموعة الثانية كان التكافؤ سيد الموقف حتى نهايتها قبل أن تفوز ريبيكا بشوط كسر التعادل.

ووصل التعادل بين اللاعبتين إلى نتيجة 6-6 قبل أن تفوز ريبيكا في شوط كسر التعادل 7-1.

ويلعب محمد صفوت أمام الكولومبي دانييل جالان في الدور الأول فجر غد الأحد.

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طوكيو 2020 تنس أولمبياد طوكيو ميار شريف
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