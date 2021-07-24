أولمبياد طوكيو 2020 – الجورجي بازادزي يقصي سامر.. وزياد السيسي ينتظره للثأر
السبت، 24 يوليه 2021 - 06:29
كتب : FilGoal
أقصى الجورجي ساندرو بازادزي، المصري مهاب سامر، من دور الـ 32 لمنافسات سلاح السابر، في أولمبياد طوكيو 2020.
وتغلب بازادزي على سامر بنتيجة 15-10.
وبالتالي، تأهل مصريان فقط لدور الـ 16، وهما محمد عامر وزياد السيسي. (طالع التفاصيل)
ويواجه بازادزي، السيسي، في دور الـ16 في الثامنة صباحا.
أما عامر، فيواجه الكوري أوه سانجوك في الساعة 7:35 في نفس الدور.
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