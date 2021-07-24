أولمبياد طوكيو 2020 – الجورجي بازادزي يقصي سامر.. وزياد السيسي ينتظره للثأر

أقصى الجورجي ساندرو بازادزي، المصري مهاب سامر، من دور الـ 32 لمنافسات سلاح السابر، في أولمبياد طوكيو 2020.

وتغلب بازادزي على سامر بنتيجة 15-10.

وبالتالي، تأهل مصريان فقط لدور الـ 16، وهما محمد عامر وزياد السيسي. (طالع التفاصيل)

ويواجه بازادزي، السيسي، في دور الـ16 في الثامنة صباحا.

أما عامر، فيواجه الكوري أوه سانجوك في الساعة 7:35 في نفس الدور.

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