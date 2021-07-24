أولمبياد طوكيو 2020 – عصر ومشرف يودعان منافسات زوجي مختلط تنس الطاولة

ودع الثنائي عمر عصر ودينا مشرف، منافسات زوجي مختلط تنس الطاولة، من دور الـ 16.

وخسر الثنائي المصري 4-1 في الأشواط، من الثنائي الكوري لي سانج سو وجيون جين هي.

وفاز الثنائي المصري بالشوط الأول 11-9، قبل أن يخسر 4 أشواط متتالية، بنتيجة 11-3، و11-5، 11-7.

ويستمر عصر ومشرف في منافسات طوكيو، ضمن منافسات الفردي.

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