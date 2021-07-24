أولمبياد طوكيو 2020 – زياد السيسي يقاتل ويخسر ضد بازادزي في سلاح السابر

خسر زياد السيسي، في دور الـ 16 لمنافسات سلاح السابر في أولمبياد طوكيو 2020، أمام المصنف الثامن، الجورجي ساندرو بازادزي.

وقاتل السيسي، لكنه خسر بفارق 3 نقاط، بنتيجة 15-12.

وأقصى بازادزي ثاني مصري له، بعد أن أقصى مهاب سامر في دور الـ 32.

وبالتالي، خرج كل المصريين من منافسات سلاح السابر، بعد أن ودع محمد عامر من نفس الدور بالخسارة أمام المصنف الأول، الكوري أوه سانجوك.

وكان السيسي قد تأهل لدور الـ 16 بعد منافسة صعبة للغاية ضد لاعب اللجنة الأولمبية الروسية فينيامين ريشتينكوف.

وفاز السيسي 15-13، ليتأهل لدور الـ 16، على حساب بطل أوروبا عام 2019.

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