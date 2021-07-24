أولمبياد طوكيو 2020 – عامر يودع منافسات سلاح السابر من دور الـ 16 بعد الخسارة من المصنف الأول

ودع المصري محمد عامر، منافسات دور الـ 16 في سلاح السابر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من الكوري أوه سانجوك، المصنف الأول، 15-9.

ويواجه سانجوك، الفائز من المصري زياد السيسي، والجورجي ساندرو بازادزي.

وكان عامر قد تأهل إلى دور الـ 16 بتحقيق ريمونتادا رائعة على الأمريكي داريل هومر.

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ورغم التأخر 8-3، فاز عامر في النهاية 15-11.

وتأهل مواطنه زياد السيسي لنفس الدور، فيما خرج مهاب سامر من المنافسات من دور الـ 32.

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