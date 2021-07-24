أولمبياد طوكيو 2020 – عامر يودع منافسات سلاح السابر من دور الـ 16 بعد الخسارة من المصنف الأول

السبت، 24 يوليه 2021 - 05:44

كتب : FilGoal

محمد عامر - سلاح

ودع المصري محمد عامر، منافسات دور الـ 16 في سلاح السابر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة من الكوري أوه سانجوك، المصنف الأول، 15-9.

ويواجه سانجوك، الفائز من المصري زياد السيسي، والجورجي ساندرو بازادزي.

وكان عامر قد تأهل إلى دور الـ 16 بتحقيق ريمونتادا رائعة على الأمريكي داريل هومر.

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ورغم التأخر 8-3، فاز عامر في النهاية 15-11.

وتأهل مواطنه زياد السيسي لنفس الدور، فيما خرج مهاب سامر من المنافسات من دور الـ 32.

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طوكيو 2020 سلاح محمد عامر
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