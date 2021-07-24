أولمبياد طوكيو 2020 – العربي يودع تصفيات الجمباز

السبت، 24 يوليه 2021 - 05:33

كتب : FilGoal

عمر العربي - جمباز

ودع عمر العربي المتسابق المصري في الجمباز، منافسات تصفيات فردي الرجال.

وتراجع العربي للمركز الـ 30 في التصنيف العام، بعد انتهاء التصفية الثانية، ليفقد رسميا حظوظه في التأهل للنهائي.

وكان العربي قد أنهى منافسات التصفية الأولى في المركز الـ 14 من أصل 22 لاعبا.

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يتأهل أول 24 لاعبا من إجمالي ترتيب التصفيات الثلاثة، إلى منافسات النهائي المقرر إقامته يوم الأربعاء.

وأتت نتائج العربي في الأجهزة كالتالي..

جهاز منصة القفز - 13.800 نقطة

جهاز الحلق - 12.500 نقطة

جهاز حصان المقابض - 13.000 نقطة

حركات أرضية - 13.233 نقطة

جهاز العقلة - 13.033 نقطة

جهاز المتوازي - 13.300 نقطة

وحصل العربي إجمالا على 78.866 نقطة.

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طوكيو 2020 جمباز عمر العربي
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