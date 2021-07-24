أولمبياد طوكيو 2020 – العربي يودع تصفيات الجمباز
السبت، 24 يوليه 2021 - 05:33
كتب : FilGoal
ودع عمر العربي المتسابق المصري في الجمباز، منافسات تصفيات فردي الرجال.
وتراجع العربي للمركز الـ 30 في التصنيف العام، بعد انتهاء التصفية الثانية، ليفقد رسميا حظوظه في التأهل للنهائي.
وكان العربي قد أنهى منافسات التصفية الأولى في المركز الـ 14 من أصل 22 لاعبا.
يتأهل أول 24 لاعبا من إجمالي ترتيب التصفيات الثلاثة، إلى منافسات النهائي المقرر إقامته يوم الأربعاء.
وأتت نتائج العربي في الأجهزة كالتالي..
جهاز منصة القفز - 13.800 نقطة
جهاز الحلق - 12.500 نقطة
جهاز حصان المقابض - 13.000 نقطة
حركات أرضية - 13.233 نقطة
جهاز العقلة - 13.033 نقطة
جهاز المتوازي - 13.300 نقطة
وحصل العربي إجمالا على 78.866 نقطة.
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