بداية ميداليات طوكيو 2020.. الصين تحصد الذهبية الأولى

السبت، 24 يوليه 2021 - 05:15

كتب : FilGoal

الميداليات الأولى في طوكيو 2020

حصدت الصين الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو 2020، في منافسات الرماية – بندقية 10 متر سيدات.

وفازت الصينية يانج شيان بذهبية المنافسات.

فيما حصدت الفضية، أناستازيا جالاشينا لاعبة اللجنة الأولمبية الروسية.

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وفازت بالبرونزية السويسرية نينا كريستن.

وشاركت المصرية الزهراء محمد في تلك المنافسات.

وحلت الزهراء في المركز الـ 38 من أصل 50 متسابقة، بعد أن حققت 620 نقطة، ولم تدخل في الثمانية الأوائل المتأهلين للنهائي.

ولكن، لم تودع الزهراء منافسات طوكيو، حيث تخوض منافسات 50 متر بندقية فجر السبت المقبل.

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