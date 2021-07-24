بداية ميداليات طوكيو 2020.. الصين تحصد الذهبية الأولى

حصدت الصين الذهبية الأولى في أولمبياد طوكيو 2020، في منافسات الرماية – بندقية 10 متر سيدات.

وفازت الصينية يانج شيان بذهبية المنافسات.

فيما حصدت الفضية، أناستازيا جالاشينا لاعبة اللجنة الأولمبية الروسية.

وفازت بالبرونزية السويسرية نينا كريستن.

وشاركت المصرية الزهراء محمد في تلك المنافسات.

وحلت الزهراء في المركز الـ 38 من أصل 50 متسابقة، بعد أن حققت 620 نقطة، ولم تدخل في الثمانية الأوائل المتأهلين للنهائي.

ولكن، لم تودع الزهراء منافسات طوكيو، حيث تخوض منافسات 50 متر بندقية فجر السبت المقبل.

طالع جدول ميداليات طوكيو 2020 من هنا

تابع مباشر اليوم الثاني للمنافسات المصرية من هنا

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا