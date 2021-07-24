أولمبياد طوكيو 2020 – أدهم حاتم وضحى هاني "التاريخية" يخسران من الثنائي المصنف الأول في الريشة الطائرة

السبت، 24 يوليه 2021 - 04:24

كتب : FilGoal

أدهم حاتم - ضحى هاني - الريشة الطائرة

خسر الثنائي المصري، أدهم حاتم وضحى هاني، من الثنائي الصيني سي وي زينج، ويا كيوند هوان، في دور المجموعات لمنافسات زوجي المختلط للريشة الطائرة.

وخسر حاتم وهاني من صاحبي التصنيف الأول، بنتيجة 21-5، 21-10.

ولم يودع حاتم أو هاني المنافسات، حيث يخوضان المباراة الثانية لدور المجموعات ضد الثنائي الكوري سيو سيونج وتشاي يو يونج في الحادية عشر من صباح الأحد، في الجولة الثانية.

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وتملك ضحى هاني رقما تاريخيا، حيث أنها الوحيدة في تاريخ الريشة الطائرة في الأولمبياد، التي تشارك في 3 منافسات مختلفة، وهي زوجي المختلط، وزوجي السيدات، وفردي السيدات.

وتقام منافسات زوجي السيدات اليوم السبت في الحادية عشر صباحا، بين هادية حسني وهاني نفسها، ضد الثنائي الياباني مايو ماتسوموتو وواكانا ناجاهارا.

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