أولمبياد طوكيو 2020 – الزهراء تودع منافسات 10 متر بندقية هوائية في الرماية

السبت، 24 يوليه 2021 - 02:54

كتب : FilGoal

الزهراء محمد - رماية

ودعت المتسابقة المصرية الزهراء محمد منافسات 10 متر بندقية هوائية، في مسابقة الرماية للسيدات، من التصفيات.

وحلت الزهراء في المركز الـ 38 من أصل 50 متسابقة، بعد أن حققت 620 نقطة، ولم تدخل في الثمانية الأوائل المتأهلين للنهائي.

ولكن، لم تودع الزهراء منافسات طوكيو، حيث تخوض منافسات 50 متر بندقية فجر السبت المقبل.

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وجاءت نتائج الزهراء في منافسات اليوم كالتالي..

بعد نهاية 10 رميات من أصل 60 حققت 113.8 نقطة

بعد نهاية 20 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 215.5 نقطة.

بعد نهاية 30 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 319.2 نقطة.

بعد نهاية 40 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 413.6 نقطة.

بعد نهاية 50 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 517.8 نقطة.

بعد نهاية 60 رمية من أصل 60 الزهراء محمد تحقق 620 نقطة.

وكانت مصر قد شاركت في تلك المنافسات بأولمبياد ريو 2016 باللاعبتين شيماء حشاد وهدير مخيمر وحققن المركزين 27 و49 على الترتيب.

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