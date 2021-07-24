أولمبياد طوكيو 2020 – الونش: لم نأت للنزهة.. وطاهر: السفر من المغرب كان مرهقا

السبت، 24 يوليه 2021 - 02:07

كتب : FilGoal

إصابة أوسكار مينجويزا لاعب إسبانيا - طوكيو 2020

شدد محمود حمدي "الونش" مدافع منتخب مصر الأولمبي، على أن الفريق "لم يأت إلى اليابان للنزهة".

وقال الونش عبر بي إن سبورتس: (الإجراءات الاحترازية) ليست سجنا. المهم أن نكون سعداء والفرحة ستجعلنا نمر بهذا الوقت الصعب".

وشدد "لقد أتينا لهدف معين ولم نأت للنزهة. نريد التأهل من المجموعة وتقديم أمر جيد لاسم مصر".

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - غريب: سعيد بالإجراءات الاحترازية لهذا السبب أولمبياد طوكيو 2020 – الرياضيون الأمريكيون استمتعوا بجهاز تبريد في ملابسهم في حفل الافتتاح مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني.. انطلاق منافسات الزهراء محمد في الرماية

وفي المقابل قال زميله طاهر محمد طاهر: "السفر من المغرب إلى طوكيو كان صعبا، لكننا ارتحنا وتعافينا كلاعبي الأهلي بشكل جيد".

وأتم "كان سيكون أفضل لنا السفر من مصر مباشرة مع الفريق، ولكننا على ما يرام الآن".

وحصدت مصر نقطة ثمينة بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام إسبانيا في أولى مواجهات دور المجموعات لمنافسات الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 على ملعب سابورو دوم.

وتلتقي مصر مع الأرجنتين صباح الأحد المقبل في الجولة الثانية من البطولة، بعد خسارتها 2-0 من أستراليا.

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا

طوكيو 2020 المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر - طوكيو 2020 محمود حمدي الونش
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 –الممرضة اليابانية التي حطم كورونا أحلامها في الملاكمة تفتتح حفل انطلاق المنافسات 15 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – الونش: لم نأت للنزهة.. وطاهر: السفر من المغرب كان مرهقا 27 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - غريب: سعيد بالإجراءات الاحترازية لهذا السبب 30 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – الرياضيون الأمريكيون استمتعوا بجهاز تبريد في ملابسهم في حفل الافتتاح 46 دقيقة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني.. انطلاق منافسات الزهراء محمد في الرماية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - علاء ومحمد ماسو.. ما تفرقه ويلات الحرب في سوريا تجمعه الأولمبياد ساعة | طوكيو 2020
ميرور: صفقة هاري كين لـ مانشستر سيتي قريبة جدا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
فيديو في الجول - حين أبدع محمود بكر ونسور نيجيريا في خداع العالم "أكلوها وشربوها" 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 2 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 3 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك