أولمبياد طوكيو 2020 – الونش: لم نأت للنزهة.. وطاهر: السفر من المغرب كان مرهقا

شدد محمود حمدي "الونش" مدافع منتخب مصر الأولمبي، على أن الفريق "لم يأت إلى اليابان للنزهة".

وقال الونش عبر بي إن سبورتس: (الإجراءات الاحترازية) ليست سجنا. المهم أن نكون سعداء والفرحة ستجعلنا نمر بهذا الوقت الصعب".

وشدد "لقد أتينا لهدف معين ولم نأت للنزهة. نريد التأهل من المجموعة وتقديم أمر جيد لاسم مصر".

وفي المقابل قال زميله طاهر محمد طاهر: "السفر من المغرب إلى طوكيو كان صعبا، لكننا ارتحنا وتعافينا كلاعبي الأهلي بشكل جيد".

وأتم "كان سيكون أفضل لنا السفر من مصر مباشرة مع الفريق، ولكننا على ما يرام الآن".

⚽ يعيش المنتخب المصري @EFA المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 أجواء إيجابية بعد التعادل السلبي مع إسبانيا @SeFutbol فيما بدأ اللاعبون التأقلم مع القيود الصحية المفروضة عليهم والتي تشمل الخضوع لفحص يومي إلى جانب حظر التجول خارج الفندق تقرير | عمرو فهمي من سابورو @amrnfahmy pic.twitter.com/HhgjWbUFsx — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 23, 2021

وحصدت مصر نقطة ثمينة بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام إسبانيا في أولى مواجهات دور المجموعات لمنافسات الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 على ملعب سابورو دوم.

وتلتقي مصر مع الأرجنتين صباح الأحد المقبل في الجولة الثانية من البطولة، بعد خسارتها 2-0 من أستراليا.

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