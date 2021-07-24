أولمبياد طوكيو 2020 - غريب: سعيد بالإجراءات الاحترازية لهذا السبب

السبت، 24 يوليه 2021 - 02:03

كتب : FilGoal

شوقي غريب - تتويج المنتخب الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، عن سعادته بالإجراءات الاحترازية في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب لـ بي إن سبورتس: "فترات التدريب ورحلة الذهاب له هي الفترة الترفيهية الوحيدة بالنسبة لنا".

وأوضح "اللاعبون مستفيدون جدا بهذا الوضع، ونحن كجهاز سعداء لأنني أعرف أن اللاعبين ماكثون في غرفهم طوال الليل".

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وحصدت مصر نقطة ثمينة بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام إسبانيا في أولى مواجهات دور المجموعات لمنافسات الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 على ملعب سابورو دوم.

وتلتقي مصر مع الأرجنتين صباح الأحد المقبل في الجولة الثانية من البطولة، بعد خسارتها 2-0 من أستراليا.

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