أولمبياد طوكيو 2020 - غريب: سعيد بالإجراءات الاحترازية لهذا السبب

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري، عن سعادته بالإجراءات الاحترازية في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب لـ بي إن سبورتس: "فترات التدريب ورحلة الذهاب له هي الفترة الترفيهية الوحيدة بالنسبة لنا".

وأوضح "اللاعبون مستفيدون جدا بهذا الوضع، ونحن كجهاز سعداء لأنني أعرف أن اللاعبين ماكثون في غرفهم طوال الليل".

⚽ يعيش المنتخب المصري @EFA المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 أجواء إيجابية بعد التعادل السلبي مع إسبانيا @SeFutbol فيما بدأ اللاعبون التأقلم مع القيود الصحية المفروضة عليهم والتي تشمل الخضوع لفحص يومي إلى جانب حظر التجول خارج الفندق تقرير | عمرو فهمي من سابورو @amrnfahmy pic.twitter.com/HhgjWbUFsx — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 23, 2021

وحصدت مصر نقطة ثمينة بالتعادل السلبي بدون أهداف أمام إسبانيا في أولى مواجهات دور المجموعات لمنافسات الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 على ملعب سابورو دوم.

وتلتقي مصر مع الأرجنتين صباح الأحد المقبل في الجولة الثانية من البطولة، بعد خسارتها 2-0 من أستراليا.

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