أولمبياد طوكيو 2020 – الرياضيون الأمريكيون استمتعوا بجهاز تبريد في ملابسهم في حفل الافتتاح

السبت، 24 يوليه 2021 - 01:47

كتب : FilGoal

الزي الأمريكي - أولمبياد طوكيو 2020

تمتع الرياضيون الأمريكيون المشاركون في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 بجهاز تبريد في ملابسهم.

الملابس المزودة من شركة رالف لورين الأمريكية الشهيرة، تضم جهاز RL Cooling، الذي ينظم درجة حرارة الرياضيين خلال الطابور.

ويشبه الجهاز المركب في الملابس، ذلك الذي يبرد أجهزة الكمبيوتر الأكثر تقدما بحسب شبكة insidethegames.

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وقال ديفيد لورين، مسؤول الإبداع في الشركة: "نعرف مدى حرارة الصيف في طوكيو، بحثنا عن حل يضمن الشكل المميز مع العملية، ليظهر الرياضيون بأفضل شكل ممكن".

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أولمبياد طوكيو 2020
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