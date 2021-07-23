ليس في الدوري الألماني.. هامبورج يتفوق على شالكه في افتتاح الدرجة الثانية

فاز هامبورج على شالكه بنتيجة 3-1 في افتتاح الدوري الألماني الدرجة الثانية وليس الأولى.

هامبورج هبط منذ 4 مواسم وضل طريق العودة وها هو يبدأ موسمه الرابع في الدرجة الثانية الألمانية.

وفي الموسم الماضي سقط شالكه متذيلا جدول ترتيب الدوري الألماني ومكتفيا بتحقيق 3 انتصارات فقط طيلة الموسم.

اليوم بدأت منافسات الدوري الدرجة الثانية الألماني على ملعب فيلتنس أرينا معقل شالكه.

ولأول مرة يحقق هامبورج الفوز على شالكه خارج أرضه منذ 10 سنوات.

وخاض شالكه أول مباراة له في الدرجة الثانية منذ 10995 يوما وهي أكبر فارق بين مباراتين لفريق ألماني في الدرجة الثانية عبر تاريخه.

تقدم سيمون تيرودي لاعب هامبورج السابق بالهدف الأول لشالكه مبكرا في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 28 أهدر روبرت جلاتزل ركلة جزاء مضيعا على هامبورج فرصة تعديل النتيجة.

جلاتزل تكفل بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 53، وفي الدقيقة 86 سجل مورتيز هيير هدف تقدم الديناصورات.

وفي الدقيقة 90 أضاف الجامبي بكاري جاتا هدف هامبورج الثالث معلنا فوز الفريق بأول 3 نقاط في الموسم.

ويضم الموسم الجاري في الدرجة الثانية 18 فريقا إذ يتأهل أول وثانٍ الترتيب مباشرة للدوري الدرجة الأولى فيما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق مع صاحب المركز 16 في الدرجة الأولى لحسم آخر بطاقات الصعود.

ومن أبرز الأندية المشاركة في الموسم الحالي: فورتونا دوسلدورف – فيردر بريمن – هانوفر – هانزا روستوك – سانت باولي – دينامو دريسدن.