بمشاركة صلاح.. ليفربول يسجل أول انتصاراته الودية أمام ماينتس

تفوق ليفربول على ماينتس الألماني بهدف دون رد في إطار استعدادات الفريقين الودية للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

هدف اللقاء الوحيد جاء بطريقة عكسية سجله لوكا كيليان في الدقيقة 86 بالخطأ في مرماه.

المباراة شهدت مشاركة محمد صلاح أساسيا وشاركه في الهجوم أوكسلايد تشامبرلين وساديو ماني.

تشكيل ليفربول أمام مايتنس وديًا - صلاح يقود الهجوم وغياب فان دايك🔴 pic.twitter.com/OowpkYSsrF — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 23, 2021

في الدقيقة الخامسة أرسل تشامبرلين تمريرة بينية إلى صلاح لكن روبن زينتنر حارس الفريق الألماني أمسك بالكرة أولا.

وفي الدقيقة السابعة سدد صلاح كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بأقدام المدافعين دون خطورة.

رد الفريق الألماني جاء في الدقيقة 18 عن طريق تمريرة سريعة من الجهة اليسرى، لكن تسديدة دانييل بروزينسكي تصدى لها كويمن كيليهر حارس الريدز بثبات.

صلاح صنع أخطر فرص الشوط الأول بتمريرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء لكن محاولة ماني مرت بجوار القائم لركنية في الدقيقة 31.

وقبل 9 دقائق على نهاية الشوط الأول سدد ألكسندر أرنولد ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى من العارضة.

الشوط الثاني أجرى يورجن كلوب تغييرات فبدأ الشوط الثاني بتشكيل مغاير تماما وعلى رأسهم صلاح.

وهو نفس ما فعله الفريق الألماني الذي سبق وأن قاده يورجن كلوب تدريبيا قبل قيادة بوروسيا دورتموند وليفربول.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق هدف عكسي سجله لوكا كيليان في الدقيقة 86 بالخطأ في مرماه أثناء محاولة تشتيت عرضية أوين بيك، لتكتب انتصار الريدز.

video:1

وبدأ ليفربول مشواره التحضيري للموسم الجديد بالتعادل مع أشنبروك 1-1 وبنفس النتيجة مع شتوتجارت.

ومن المقرر أن يلتقي الريدز مع هيرتا برلين يوم 29 يوليو الجاري.