مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد النهائي لتحديد الفرق المشاركة قاريا بالموسم المقبل

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الموعد النهائي لتحديد هوية الفرق المشاركة قاريا في الموسم المقبل.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "قررنا مد آخر موعاد لإرسال أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل إلى 13 أغسطس بدلا من 30 يوليو".

وأضاف "القرار جاء لمنح الفرصة لباقي الدوريات التي لم تنته لتحديد أسماء الفرق المتأهلة عنها".

وأتم "13 أغسطس موعد نهائي ولن يتم تغييره لنقوم بإجراء قرعة الدور التمهيدي والدور الأول".

يذكر أن الدوري المصري سينتهي يوم 26 أغسطس المقبل حسب جدول الدوري الذي أعلنه اتحاد الكرة في وقت سابق.

كان الموسم الحالي من البطولات الإفريقية قد انتهى منذ أيضا، وتوج الأهلي بطلا لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما توج الرجاء البيضاوي بلقب الكونفدرالية الإفريقية.