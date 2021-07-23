جدول بث منافسات مصر فجر وصباح السبت في أولمبياد طوكيو – اليد وفريدة عثمان وميار شريف

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 19:05

كتب : FilGoal

بعثة مصر في طوكيو

منتخب مصر لليد يواجه البرتغال، وفريدة عثمان تبدأ المنافسات بجانب ميار شريف في التنس ومجموعة من المتنافسين.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد منافسات المصريين في اليوم الثاني من أولمبياد طوكيو 2020.

وتجدون أيضا جدول بث منافسات المصريين في اليوم الثاني من الأولمبياد هنا.

أخبار متعلقة
طوكيو 2020 - بسنت حميدة تعلن انسحابها بسبب الإصابة تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ماينتس.. وغياب فان دايك مران المنتخب الأولمبي – تقسيمة .. ومحاضرة من غريب للاعبين مباشر مباراة ودية - ليفربول (0) (0) ماينتس.. بداية الشوط الثاني وخروج صلاح

للتعرف على مواعيد المنافسات كلها من هنا. (طالع التفاصيل)

أما جدول بث المنافسات فسيكون كالتالي:

3:20 فجرا (ريشة طائرة) أدهم حاتم وضحى هاني - زوجي مختلط - بي إن 3

5:00 فجرا (تنس طاولة) عمر عصر ودينا مشرف - زوجي مختلط دور 16 – بي إن 1

5:20 فجرا (سلاح) محمد عامر × الأمريكي داريل هومير - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 1

5:30 فجرا (تنس) ميار شريف - الدور الأول أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون – بي إن 5

5:45 فجرا (سلاح) زياد السيسي × فينيامين ريشيتنيكوف - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 1

6:10 فجرا (سلاح) مهاب سامر × ساندرو بازادزي - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 1

6:30 صباحا (تايكوندو) نور عبد السلام - دور 16 وزن -49 كجم "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 4

8:30 صباحا (رماية) مسدس هوائي 10 متر (سامي عبد الرازق) "حال وصول للنهائي" – بي إن 3

9:30 صباحا (تنس طاولة) يسرا حلمي - فردي سيدات - بي إن 1

11:00 صباحا (ريشة طائرة) هادية حسني وضحى هاني - زوجي مختلط – بي إن 7

12:30 ظهرا (كرة يد) مصر × البرتغال – بي إن اكسترا 1

12:33 ظهرا (سباحة) فريدة عثمان - 100 متر فراشة تصفيات – بي إن 3

12:49 ظهرا (سباحة) مروان القماش - 400 متر حرة تصفيات – بي إن 3

طوكيو 2020 مصر أولمبياد طوكيو جدول مباريات مصر جدول بث مباريات مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة يد - علي زين: مباراة البرتغال صعبة.. ونعد بأداء أفضل من كأس العالم 5 دقيقة | مصر
الأصغر في أولمبياد طوكيو – هند ظاظا بطلة سوريا تكتب التاريخ 12 دقيقة | طوكيو 2020
حوار - موسيماني: سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا.. أكرم توفيق لا يُصدق ورسالة إلى كايزر تشيفز 13 دقيقة | الدوري المصري
سبورت: تعقد موقف موريبا مع برشلونة ومحاولات لتسريع المفاوضات 15 دقيقة | الدوري الإسباني
جدول بث منافسات مصر فجر وصباح السبت في أولمبياد طوكيو – اليد وفريدة عثمان وميار شريف 39 دقيقة | طوكيو 2020
مران المنتخب الأولمبي – تقسيمة .. ومحاضرة من غريب للاعبين ساعة | طوكيو 2020
مباشر مباراة ودية - ليفربول (0) (0) ماينتس.. بداية الشوط الثاني وخروج صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
طوكيو 2020 - بسنت حميدة تعلن انسحابها بسبب الإصابة ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 2 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 3 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 4 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك