جدول بث منافسات مصر فجر وصباح السبت في أولمبياد طوكيو – اليد وفريدة عثمان وميار شريف

منتخب مصر لليد يواجه البرتغال، وفريدة عثمان تبدأ المنافسات بجانب ميار شريف في التنس ومجموعة من المتنافسين.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد منافسات المصريين في اليوم الثاني من أولمبياد طوكيو 2020.

وتجدون أيضا جدول بث منافسات المصريين في اليوم الثاني من الأولمبياد هنا.

للتعرف على مواعيد المنافسات كلها من هنا. (طالع التفاصيل)

أما جدول بث المنافسات فسيكون كالتالي:

3:20 فجرا (ريشة طائرة) أدهم حاتم وضحى هاني - زوجي مختلط - بي إن 3

5:00 فجرا (تنس طاولة) عمر عصر ودينا مشرف - زوجي مختلط دور 16 – بي إن 1

5:20 فجرا (سلاح) محمد عامر × الأمريكي داريل هومير - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 1

5:30 فجرا (تنس) ميار شريف - الدور الأول أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون – بي إن 5

5:45 فجرا (سلاح) زياد السيسي × فينيامين ريشيتنيكوف - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 1

6:10 فجرا (سلاح) مهاب سامر × ساندرو بازادزي - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 1

6:30 صباحا (تايكوندو) نور عبد السلام - دور 16 وزن -49 كجم "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم" – بي إن 4

8:30 صباحا (رماية) مسدس هوائي 10 متر (سامي عبد الرازق) "حال وصول للنهائي" – بي إن 3

9:30 صباحا (تنس طاولة) يسرا حلمي - فردي سيدات - بي إن 1

11:00 صباحا (ريشة طائرة) هادية حسني وضحى هاني - زوجي مختلط – بي إن 7

12:30 ظهرا (كرة يد) مصر × البرتغال – بي إن اكسترا 1

12:33 ظهرا (سباحة) فريدة عثمان - 100 متر فراشة تصفيات – بي إن 3

12:49 ظهرا (سباحة) مروان القماش - 400 متر حرة تصفيات – بي إن 3