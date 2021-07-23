انتهت مباراة ودية - ليفربول (1) (0) ماينتس.. فوز قاتل

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 18:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح مرتديا قميص ليفربول الجديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول الإنجليزي وماينتس الألماني الودية في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويبدأ محمد صلاح اللقاء أساسيا، وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

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انتهت

ق 86: جووول أول في اللقاء للريدز بهدف عكسي من مدافع الفريق الألماني بعد عرضية من

ق 46: ليفربول يبدأ بتشكيل مغاير تماما وخروج الـ 11 لاعبا الذين بدأوا المباراة.. وخروج محمد صلاح.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 36: أرلوند يسدد ركلة ثابتة على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى من العارضة.

ق 31: عرضية من محمد صلاح تصل إلى ساديو ماني الذي يهدر الفرصة أمام الدفاع.

ق 18: تمريرات سريعة للاعبي الفريق الألماني وتسديدة من دانييل بروزينسكي يتصدى لها الحارس بثبات.

ق 7: تسديدة من صلاح من خارج منطقة الجزاء لكنها تصطدم بأقدام الدفاع.

ق 5: بينية من تشامبرلين إلى صلاح لكن الحارس يصل إلى الكرة أسرع.

بداية اللقاء

محمد صلاح ليفربول ماينتس
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