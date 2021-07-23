"هذا منزله وإلى هنا ينتمي".. سانشو ينضم إلى مانشستر يونايتد

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 14:13

كتب : رامي جمال

جادون سانشو - مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الجمعة رسميا تعاقده مع جادون سانشو قادما من بروسيا دورتموند.

جادون سانشو

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

وأشار يونايتد عبر موقعه الرسمي إلى أن تعاقده مع اللاعب الإنجليزي سيكون لخمس سنوات مع إمكانية مده لعام آخر.

ولم يشر يونايتد لقيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها تقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني.

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وسجل سانشو صاحب الـ21 عاما 50 هدفا وصنع 64 آخرين مع بروسيا دورتموند خلال أربعة مواسم قضاهم مع الفريق الألماني.

ونشر يونايتد فيديو عبر حسابه الرسمي بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه سانشو: "هذا نادي هذا منزلي".

وقال سانشو: "سأظل دائما ممتنا لبروسيا دورتموند لإعطائي فرصة لعب الكرة للفريق الأول مع معرفتي إنني سأعود إلى إنجلترا يوما ما".

وواصل "فرصة الانضمام إلى مانشستر يونايتد هي حلم أصبح حقيقة ولا أستطيع الانتظار للعب في الدوري الإنجليزي".

وأكمل "هذا فريق صغير وبه العديد من المواهب المثيرة وأعرف أنه بقدرتنا التطور لجلب النجاح للنادي".

وأتم سانشو "أتطلع للعمل مع المدرب والطاقم الفني والتطور".

فيما قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد: "جادون يمثل نوعية اللاعب الذي أود جلبه للنادي، هو لاعب هجومي يمثل تقاليد مانشستر يونايتد".

وواصل "سيشكل سانشز جزءا لا يتجزأ من فريقي لسنوات مقبلة ونتطلع لرؤيته يتألق، أهدافه وصناعته للأهداف تتحدث عن نفسها وسيجلب إبداعا وسرعة للفريق".

وأتم سولشاير "سيعطيه أولد ترافورد المنصة التي يحتاجها لإطلاق موهبته ويجعله يؤدي على أعلى مستوى، وبالنسبة للاعب في عمره لقد حقق الكثير وأظهر الشجاعة ونتطلع جميعا للترحيب به في الموسم الجديد".

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