منتخب اليد وفريدة عثمان.. مواعيد اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو فجر السبت

انتهت منافسات اليوم الجمعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو والآن يأتي دور فعاليات اليوم التالي بداية من 1:30 فجر السبت. (لمعرفة نتائج اليوم)

وتخوض البعثة المصرية منافسات 10 رياضات مختلفة فجر يوم السبت وحتى الظهر.

وتأتي مواعيد اللاعبين المصريين في طوكيو فجر السبت كالآتي:

1:30 فجرا (رماية) الزهراء محمد - بندقية هوائية 10 متر - تصفيات

2:30 فجرا (قوس وسهم) فرق مختلط - (أمل أدم - يوسف طلبة)

3:00 فجرا (جمباز فني) عمر العربي فردي رجال

3:20 فجرا (ريشة طائرة) أدهم حاتم وضحى هاني - زوجي مختلط

5:00 فجرا (تنس طاولة) عمر عصر ودينا مشرف - زوجي مختلط دور 16

5:20 فجرا (سلاح) محمد عامر × الأمريكي داريل هومير - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

5:30 فجرا (تنس) ميار شريف - الدور الأول أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون

5:45 فجرا (سلاح) زياد السيسي × فينيامين ريشيتنيكوف - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

6:00 صباحا (رماية) سامي عبد الرازق - مسدس هوائي 10 متر - تصفيات

6:10 فجرا (سلاح) مهاب سامر × ساندرو بازادزي - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

6:30 صباحا (تايكوندو) نور عبد السلام - دور 16 وزن -49 كجم "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"

8:30 صباحا (رماية) مسدس هوائي 10 متر (سامي عبد الرازق) "حال وصول للنهائي"

9:30 صباحا (تنس طاولة) يسرا حلمي - فردي سيدات

11:00 صباحا (ريشة طائرة) هادية حسني وضحى هاني - زوجي مختلط

12:30 ظهرا (كرة يد) مصر × البرتغال

12:33 ظهرا (سباحة) فريدة عثمان - 100 متر فراشة تصفيات

12:49 ظهرا (سباحة) مروان القماش - 400 متر حرة تصفيات

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا