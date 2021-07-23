منتخب اليد وفريدة عثمان.. مواعيد اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو فجر السبت

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 08:20

كتب : FilGoal

فريدة عثمان

انتهت منافسات اليوم الجمعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو والآن يأتي دور فعاليات اليوم التالي بداية من 1:30 فجر السبت. (لمعرفة نتائج اليوم)

وتخوض البعثة المصرية منافسات 10 رياضات مختلفة فجر يوم السبت وحتى الظهر.

وتأتي مواعيد اللاعبين المصريين في طوكيو فجر السبت كالآتي:

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1:30 فجرا (رماية) الزهراء محمد - بندقية هوائية 10 متر - تصفيات

2:30 فجرا (قوس وسهم) فرق مختلط - (أمل أدم - يوسف طلبة)

3:00 فجرا (جمباز فني) عمر العربي فردي رجال

3:20 فجرا (ريشة طائرة) أدهم حاتم وضحى هاني - زوجي مختلط

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9:30 صباحا (تنس طاولة) يسرا حلمي - فردي سيدات

11:00 صباحا (ريشة طائرة) هادية حسني وضحى هاني - زوجي مختلط

12:30 ظهرا (كرة يد) مصر × البرتغال

12:33 ظهرا (سباحة) فريدة عثمان - 100 متر فراشة تصفيات

12:49 ظهرا (سباحة) مروان القماش - 400 متر حرة تصفيات

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