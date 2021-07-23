منتخب اليد وفريدة عثمان.. مواعيد اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو فجر السبت
الجمعة، 23 يوليه 2021 - 08:20
كتب : FilGoal
انتهت منافسات اليوم الجمعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو والآن يأتي دور فعاليات اليوم التالي بداية من 1:30 فجر السبت. (لمعرفة نتائج اليوم)
وتخوض البعثة المصرية منافسات 10 رياضات مختلفة فجر يوم السبت وحتى الظهر.
وتأتي مواعيد اللاعبين المصريين في طوكيو فجر السبت كالآتي:
1:30 فجرا (رماية) الزهراء محمد - بندقية هوائية 10 متر - تصفيات
2:30 فجرا (قوس وسهم) فرق مختلط - (أمل أدم - يوسف طلبة)
3:00 فجرا (جمباز فني) عمر العربي فردي رجال
3:20 فجرا (ريشة طائرة) أدهم حاتم وضحى هاني - زوجي مختلط
5:00 فجرا (تنس طاولة) عمر عصر ودينا مشرف - زوجي مختلط دور 16
5:20 فجرا (سلاح) محمد عامر × الأمريكي داريل هومير - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"
5:30 فجرا (تنس) ميار شريف - الدور الأول أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون
5:45 فجرا (سلاح) زياد السيسي × فينيامين ريشيتنيكوف - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"
6:00 صباحا (رماية) سامي عبد الرازق - مسدس هوائي 10 متر - تصفيات
6:10 فجرا (سلاح) مهاب سامر × ساندرو بازادزي - دور الـ 32 منافسات فردي السابر "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"
6:30 صباحا (تايكوندو) نور عبد السلام - دور 16 وزن -49 كجم "في حال التأهل تستكمل باقي المنافسات في نفس اليوم"
8:30 صباحا (رماية) مسدس هوائي 10 متر (سامي عبد الرازق) "حال وصول للنهائي"
9:30 صباحا (تنس طاولة) يسرا حلمي - فردي سيدات
11:00 صباحا (ريشة طائرة) هادية حسني وضحى هاني - زوجي مختلط
12:30 ظهرا (كرة يد) مصر × البرتغال
12:33 ظهرا (سباحة) فريدة عثمان - 100 متر فراشة تصفيات
12:49 ظهرا (سباحة) مروان القماش - 400 متر حرة تصفيات
طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا