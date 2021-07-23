أولمبياد طوكيو 2020 - يوسف طلبة ينهي ترتيب القوس والسهم في المركز 56

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 08:07

كتب : FilGoal

يوسف طلبة - قوس وسهم

أنهى يوسف طلبة اللاعب المصري منافسات القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2020 في المركز 56.

وأقيمت منافسات المرحلة الترتيبية في اليوم الأول للبعثة المصرية في منافسات طوكيو.

وحصد يوسف 645 نقطة ليحتل بهم المركز 56 ويواجه صاحب المركز التاسع الكازاخستاني دينيس جانكين.

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وقدّم يوسف -20 عاما- أداءا جيدا في مشاركته الأولمبية الأولى ونجح في إصابة الهدف (10 نقاط) في 28 مرة.

وتقام منافسات القوس والسهم برمي كل لاعب 72 سهما والأعلى تحقيقا للنقاط يحصد المركز الأول.

ويلعب يوسف مباراة دور الـ64 فجر الثلاثاء والتي تقام بالنظام الإقصائي أي بخروج المغلوب.

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