إنجاز فرنسي لم يصمد سوى دقائق.. رقم أولمبي جديد في منافسات زوجي التجديف

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 05:26

كتب : FilGoal

زوجي التجديف

حقق الثنائي الهولندي ستيفن بروينينك وميلفن تويلر رقما أولمبيا جديدا، في منافسات زوجي رجال التجديف.

ولم يصمد الرقم الفرنسي، الذي حققه هوجو بوشيرون وماثيو أندرودياس سوى دقائق، بعد أن حقق الثنائي الهولندي وقتا يقدر بـ 6 دقائق و8 ثواني، فيما جاء الرقم الفرنسي 6 دقائق و10 ثواني.

وكان الرقم مسجلا باسم الثنائي النيوزيلاندي ناثان كوهين وجوزيف سوليفان في أولمبياد لندن 2012 وكان 6 دقائق و11 ثانية.

أخبار متعلقة
غينيا تعلن التراجع عن الانسحاب من أولمبياد طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو 2020 – أمل آدم تنهي ترتيب القوس والسهم في المركز قبل الأخير وتنتظر مواجهة نارية أولمبياد طوكيو 2020 - عبد الخالق البنا يتأهل إلى ربع نهائي منافسات التجديف

وفي منافسات الفردي، تأهل عبد الخالق البنا لاعب التجديف المصري إلى ربع نهائي المنافسات بعد الحصول على المركز الثالث في سباقات الدور التمهيدي.

وكان عبد الخالق البنا في السباق السادس من الدور التمهيدي ويتأهل أول ثلاثة لاعبين إلى ربع النهائي.

وحسم البنا تأهله بعد أن حقق زمن قدره 7 دقائق و3 ثواني ليضمن صعوده لربع النهائي بعيدا عن دور الترضية.

طالع كل مواعيد المتسابقين المصريين من هنا

ويمكن مطالعتها من هنا بدلا من الأجندة التفاعلية من هنا

طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - تشكيل أستراليا.. ثلاثة تغييرات وتيليو يقود الهجوم 4 دقيقة | طوكيو 2020
تشكيل منتخب مصر – صلاح محسن أساسي وطاهر أساسيان أمام أستراليا 10 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - 16 حالة كورونا جديدة 32 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - للعلاج النفسي.. سيمون بيلز تنسحب من منافسات الجمباز الفردي ساعة | طوكيو 2020
أحمد الأحمر: مباراة الدنمارك لم تكن مهمة.. هدفنا دخول ربع النهائي بأفضل جاهزية بدنية ساعة | طوكيو 2020
انتهاء الشراكة الذهبية - كيف يعوض ريال مدريد رحيل راموس وفاران؟ ساعة | الدوري الإسباني
مرتجي: الأهلي الحالي يشبه الجيل الذهبي.. ولا نخسر برحيل أي لاعب ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك