إنجاز فرنسي لم يصمد سوى دقائق.. رقم أولمبي جديد في منافسات زوجي التجديف

حقق الثنائي الهولندي ستيفن بروينينك وميلفن تويلر رقما أولمبيا جديدا، في منافسات زوجي رجال التجديف.

ولم يصمد الرقم الفرنسي، الذي حققه هوجو بوشيرون وماثيو أندرودياس سوى دقائق، بعد أن حقق الثنائي الهولندي وقتا يقدر بـ 6 دقائق و8 ثواني، فيما جاء الرقم الفرنسي 6 دقائق و10 ثواني.

وكان الرقم مسجلا باسم الثنائي النيوزيلاندي ناثان كوهين وجوزيف سوليفان في أولمبياد لندن 2012 وكان 6 دقائق و11 ثانية.

وفي منافسات الفردي، تأهل عبد الخالق البنا لاعب التجديف المصري إلى ربع نهائي المنافسات بعد الحصول على المركز الثالث في سباقات الدور التمهيدي.

وكان عبد الخالق البنا في السباق السادس من الدور التمهيدي ويتأهل أول ثلاثة لاعبين إلى ربع النهائي.

وحسم البنا تأهله بعد أن حقق زمن قدره 7 دقائق و3 ثواني ليضمن صعوده لربع النهائي بعيدا عن دور الترضية.

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