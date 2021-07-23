أولمبياد طوكيو 2020 – أمل آدم تنهي ترتيب القوس والسهم في المركز قبل الأخير وتنتظر مواجهة نارية

تنتظر أمل آدم المتنافسة المصرية في مسابقة القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2020، منافسة نارية، في دور الـ 64 من فردي السيدات، بعد أن حلت في المركز قبل الأخير في المرحلة الترتيبية.

وحصدت أمل 570 نقطة لتحل في المركز 63، وتقابل الكورية جانج مينهي التي حصلت على بطولة العالم من قبل، فجر يوم 27 يوليو.

أمل رغم ذلك حققت أفضل رقم في موسمها بتحقيق 570 نقطة.

وتقام المواجهة في الساعة 4:27 فجر الأربعاء

وشهدت المنافسة، تحقيق الكورية آن سان المتصدرة للترتيب لرقم أولمبي جديد بتحقيق 680 نقطة، لتكسر رقم الأوكرانية لينا هيرسايمنكو والصامد من أولمبياد أتلانتا 1996 والذي كان 673 نقطة.

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