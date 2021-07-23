أولمبياد طوكيو 2020 – أمل آدم تنهي ترتيب القوس والسهم في المركز قبل الأخير وتنتظر مواجهة نارية
الجمعة، 23 يوليه 2021 - 04:06
كتب : FilGoal
تنتظر أمل آدم المتنافسة المصرية في مسابقة القوس والسهم في أولمبياد طوكيو 2020، منافسة نارية، في دور الـ 64 من فردي السيدات، بعد أن حلت في المركز قبل الأخير في المرحلة الترتيبية.
وحصدت أمل 570 نقطة لتحل في المركز 63، وتقابل الكورية جانج مينهي التي حصلت على بطولة العالم من قبل، فجر يوم 27 يوليو.
أمل رغم ذلك حققت أفضل رقم في موسمها بتحقيق 570 نقطة.
وتقام المواجهة في الساعة 4:27 فجر الأربعاء
وشهدت المنافسة، تحقيق الكورية آن سان المتصدرة للترتيب لرقم أولمبي جديد بتحقيق 680 نقطة، لتكسر رقم الأوكرانية لينا هيرسايمنكو والصامد من أولمبياد أتلانتا 1996 والذي كان 673 نقطة.
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