غينيا تعلن التراجع عن الانسحاب من أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 04:04

كتب : FilGoal

أولمبياد طوكيو

تراجعت غينيا عن الانسحاب من أولمبياد طوكيو 2020 بعد قرارها بسبب الخوف من جائحة فيروس كورونا.

وكشفت وكالة شينخوا الصينية أن وزارة الرياضة الغينية بقيادة سانوسي بانتاما سو قررت المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وأوضح إستو كيرا الأمين العام لوزارة الرياضة الغينية أن تراجع الحكومة الغينية جاء بدافع رسالة بعثتها اللجنة الأولمبية الدولية إلى السلطات الغينية.

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وقررت الحكومة الغينية السماح لرياضيها بالمغادرة إلى طوكيو بعد ضمان كافة الشروط الفنية والصحية لهم فور وصولهم إلى اليابان.

ويمثل بعثة غينيا خمسة رياضيين بينهم ثلاث سيدات.

وكانت غينيا قد قررت الانسحاب من الأولمبياد بسبب تصاعد انتشار جائحة فيروس كورونا الفترة الأخيرة.

وينطلق حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة.

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