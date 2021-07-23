اليوم الأول لـ مصر في أولمبياد طوكيو - تأهل البنا ونتائج متباينة في القوس والسهم

شهد اليوم الأول من المنافسات المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، تأهل عبد الخالق البنا في منافسات التجديف، مع نتائج متباينة في القوس والسهم.

تأهل عبد الخالق البنا لاعب التجديف المصري إلى ربع نهائي المنافسات بعد الحصول على المركز الثالث في سباقات الدور التمهيدي.

وكان عبد الخالق البنا في السباق السادس من الدور التمهيدي ويتأهل أول ثلاثة لاعبين إلى ربع النهائي.

وحسم البنا تأهله بعد أن حقق زمن قدره 7 دقائق و3 ثواني ليضمن صعوده لربع النهائي بعيدا عن دور الترضية.

ويلعب البنا الدور ربع النهائي في الثانية من فجر يوم الإثنين.

وتقام منافسات الدور التمهيدي من رياضة التجديف بمشاركة 32 لاعبا يتم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاء عبد الخالق البنا في المركز السادس بالترتيب العام بعد الدور التمهيدي.

ويتأهل أول ثلاثة لاعبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي بينما يلعب غير المتأهلين دور ترضية مقسم على ثلاث مجموعات يتأهل أول اثنين من اللاعبين من كل مجموعة ليكتمل عدد 24 لاعبا في ربع النهائي.

بينما دور ربع النهائي فيقام مقسم على أربع مجموعات كل منهم تضم ستة لاعبين ويتأهل أول ثلاثة إلى نصف النهائي.

ويقام نصف النهائي من سباقين كل منهم ستة لاعبين ويتأهل أول ثلاثة منهم إلى النهائي.

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أما في القوس والسهم، فتنتظر أمل آدم المتنافسة المصرية منافسة نارية، في دور الـ 64 من فردي السيدات، بعد أن حلت في المركز قبل الأخير في المرحلة الترتيبية.

وحصدت أمل 570 نقطة لتحل في المركز 63، وتقابل الكورية جانج مينهي التي حصلت على بطولة العالم من قبل، فجر يوم 27 يوليو.

أمل رغم ذلك حققت أفضل رقم في موسمها بتحقيق 570 نقطة.

وتقام المواجهة في الساعة 4:27 فجر الأربعاء

وشهدت المنافسة، تحقيق الكورية آن سان المتصدرة للترتيب لرقم أولمبي جديد بتحقيق 680 نقطة، لتكسر رقم الأوكرانية لينا هيرسايمنكو والصامد من أولمبياد أتلانتا 1996 والذي كان 673 نقطة.

وأنهى يوسف طلبة اللاعب المصري منافسات القوس والسهم في المركز 56.

وحصد يوسف 645 نقطة ليحتل بهم المركز 56 ويواجه صاحب المركز التاسع الكازاخستاني دينيس جانكين.

وقدّم يوسف -20 عاما- أداءا جيدا في مشاركته الأولمبية الأولى ونجح في إصابة الهدف (10 نقاط) في 28 مرة.

ويلعب يوسف مباراة دور الـ64 فجر الثلاثاء والتي تقام بالنظام الإقصائي أي بخروج المغلوب.

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