ميرور: بوجبا يرفض عرضا لتجديد تعاقده مع يونايتد

يرغب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في تجديد عقد لاعبه الفرنسي بول بوجبا، ولكن من الواضح أن مسألة بقاء اللاعب في أولد ترافورد باتت غير ناجحة.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن مانشستر يونايتد قدم عرضا للاعبه بول بوجبا بقيمة 50 مليون إسترليني من أجل تجديد عقده لفترة طويلة الأمد.

وأشار تقرير "ميرور" إلى أن عدم رغبة بوجبا في تجديد عقده مع الشياطين الحُمر، فإنه بذلك يضع الفريق في مأزق للتخلي عنه هذا الموسم حتى يستفيد من اللاعب ماديا، لأنه إذا لم يجدد العقد فيحق له الرحيل مجانا الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن يونايتد عرض على اللاعب الفرنسي عقدا طويل الأمد، وراتب إسبوعي يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني، ولكن بوجبا رفض العرض.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التوقيع مع اللاعب بمبلغ 45 مليون إسترليني، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

يذكر أن بوجبا ودع بطولة يورو 2020 مع المنتخب الفرنسي أمام منتخب سويسرا في دور الـ 16، كما خسر نهائي اليوروبا ليج أمام فريق فياريال الإسباني.