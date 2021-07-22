سكاي تكشف آخر تطورات مصير بوجبا ويونايتد وموقف سان جيرمان

مازال الحديث حول مصير بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد هو الشغل الشاغل لمختلف وسائل الإعلام في ظل دخول اللاعب الفرنسي لعامه الأخير في تعاقده مع ناديه.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية اليوم الخميس آخر تطورات موقف بوجبا.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان يرغب في ضم بوجبا لكنه حتى الآن لم يدخل في مفاوضات مع مانشستر يونايتد.

في الوقت ذاته فإن يونايتد يرغب في بقاء اللاعب.

لكن بوجبا يرغب في تقييم الموقف بكل جوانبه قبل اتخاذ قراره حول فيما يبدو "العقد الأخير الكبير له خلال مسيرته".

ويحق لبوجبا التوقيع لأي ناد مجانا بداية من شهر يناير المقبل ودون العودة لإدارة ناديه.

وأكد بوجبا خلال يورو 2020 أنه حتى الآن لم يتلق أي عرض جاد من يونايتد من أجل تجديد تعاقده.

وانضم بوجبا إلى يونايتد قادما من يوفنتوس في صفقة تاريخية هي الأغلى في ذلك الوقت مقابل 105 مليون يورو في عام 2016.

وشارك بوجبا مع يونايتد في 2016 مباراة سجل خلالهم 38 هدفا وصنع 42 آخرين.

وتوج بوجبا مع يونايتد منذ انضمامه للنادي بلقب لكل الدوري الأوروبي وكأس الرابطة الإنجليزية.