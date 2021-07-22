الترجي يعلن رحيل الشعباني.. ويتفق مع مدرب "مجهول"

الخميس، 22 يوليه 2021 - 19:06

كتب : FilGoal

معين الشعباني مدرب الترجي أمام الزمالك

أعلن الترجي التونسي رحيل مدربه معين الشعباني عن القيادة الفنية للفريق رسميا بعد ثلاثة أعوام من قيادته لفريق الدم والذهب.

ونشر الترجي بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال خلاله: "يتقدم الترجي الرياضي التونسي بتحية شكر وتقدير إلى ابن النادي المدرب معين الشعباني على العمل الذي قام به وعلى التتويجات التي تحصل عليها على الصعيدين المحلي والقاري مع فريق أكابر كرة القدم، ويتمنى له بالمناسبة النجاح والتوفيق في محطاته القادمة في عالم التدريب".

وفي وقت لاحق أعلن الترجي عبر ذات الصفحة توصله لاتفاق مع مدير فني جديد لقيادة الفريق لكنه لم يعلن عن اسمه.

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وبرر الترجي ذلك للحفاظ على السرية وحسن الاتصالات مع بعض اللاعبين.

وجاء البيان كالتالي "يعلم الترجي الرياضي التونسي توصله إلى الإتفاق مع مدرب أول جديد لفريق أكابر كرة القدم سيشرع في مهامه في الفترة القادمة وسيتم لاحقا الإعلان عن إسمه وعن كامل تركيبة الإطار الفني".

وأضاف الترجي "هذا وقد تقرر و بالتنسيق مع المدرب انطلاق التحضيرات للموسم القادم يوم الإثنين 26 جويلية 2021 أي قبل شهرين من بداية البطولة التي ستنطلق يوم 25 سبتمبر وهي فترة كافية للإعداد الجيد والإستعداد الكامل للموسم الجديد 2021 – 2022".

وأتم النادي التونسي بيانه "وسيعلن الترجي الرياضي التونسي لاحقا عن مجموعة فريق أكابر كرة القدم للموسم القادم وذلك حفاظا على سرية وحسن سير الإتصالات مع بعض اللاعبين".

يذكر أن معين الشعباني تولى قيادة الفريق الملقب بباب سويقة في عام 2018 بشكل مؤقت قبل أن يستمر في منصبه منذ ذلك الوقت.

وتعد أبرز إنجازات الشعباني مع الترجي هي قيادته للفريق للظفر بلقبين لدوري أبطال إفريقيا.

الترجي معين الشعباني
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