تشكيل الأهلي – كهربا وأجايي ومحمد هاني أساسيون ضد البنك الأهلي

الخميس، 22 يوليه 2021 - 17:56

كتب : أحمد الخولي

كهربا جلسة تصوير فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمحمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجايي ومحمد هاني في التشكيل الأساسي لفريقه ضد البنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي بمنافسه في ملعب الأهلي WE السلام في اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

أخبار متعلقة
مجموعة مصر - الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابتي مينجويزا وسيبايوس مدرب الأرجنتين الأولمبي: لم نستطع التعامل مع أستراليا.. سنحاول عكس ما حدث اليوم ضد مصر طوكيو 2020 - هاتريك ريتشارليسون.. البرازيل تهزم ألمانيا برباعية

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ15 بـ25 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- بدر بانون محمد هاني

في الوسط الدفاعي: حمدي فتحي- عمرو السولية

في الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا"- محمد مجدي "أفشة"- جونيور أجايي

في الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن وأليو ديانج وسعد سمير ووالتر بواليا.

فيما تم استبعاد حمزة علاء وأحمد نبيل "كوكا" من القائمة.

الأهلي البنك الأهلي في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
سكاي تكشف آخر تطورات مصير بوجبا ويونايتد وموقف سان جيرمان 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أولمو: طاهر استحق الطرد بعد تدخله على سيبايوس.. ما فعله الحكم غريب 34 دقيقة | طوكيو 2020
الترجي يعلن رحيل الشعباني.. ويتفق مع مدرب "مجهول" 56 دقيقة | إفريقيا
ديباي: منذ طفولتي وأنا أحلم باللعب لبرشلونة ساعة | الدوري الإسباني
استراحة في الدوري - الأهلي (0)-(0) البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
إيفرا مهاجما مواقع التواصل الاجتماعي: تساعد على انتشار العنصرية ساعة | أوروبا
تشكيل البنك الأهلي – معروف يوسف وفادي فريد وأحمد ياسر أساسيون ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – كهربا وأجايي ومحمد هاني أساسيون ضد البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 2 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 3 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك