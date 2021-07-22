تشكيل الأهلي – كهربا وأجايي ومحمد هاني أساسيون ضد البنك الأهلي

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بمحمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجايي ومحمد هاني في التشكيل الأساسي لفريقه ضد البنك الأهلي.

ويلتقي الأهلي بمنافسه في ملعب الأهلي WE السلام في اللقاء المؤجل من الجولة 25 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة بعدما خاض 23 مباراة.

فيما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ15 بـ25 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: علي لطفي

في الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- بدر بانون محمد هاني

في الوسط الدفاعي: حمدي فتحي- عمرو السولية

في الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا"- محمد مجدي "أفشة"- جونيور أجايي

في الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن وأليو ديانج وسعد سمير ووالتر بواليا.

فيما تم استبعاد حمزة علاء وأحمد نبيل "كوكا" من القائمة.