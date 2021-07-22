أرسنال يعلن تمديد عقد إيميل سميث رو.. وسيرتدي القميص رقم 10

أعلن أرسنال الإنجليزي تمديد تعاقد إيميل سميث روي بعقد طويل الأمد.

اللاعب الذي بدأ مشواره مع أرسنال منذ التاسعة من عمره، شارك الموسم الماضي في 33 مباراة بجميع المسابقات.

وسيرتدي إيميل القميص رقم 10 بدءا من موسم 2021-2022.

وقال اللاعب عبر الموقع الرسمي: "يعلم الجميع أن الرقم 10 هو قميص كبير وهو بالتأكيد مركز كبير أيضا. لذلك أنا أشعر بالضجيج لأكون صريحا، لا يمكنني الانتظار للوصول إلى أرض الملعب".

وأردف "إنه أمر خاص حقا لا يمكنني شرح الشعور عندما اكتشفت ذلك. ليس لدي حقا الكلمات لشرح ذلك الآن! لكن نعم، أنا سعيد حقا".

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية: "كما رأينا جميعا الموسم الماضي، إيميل لاعب ذكي يتمتع بقدرات ممتازة".

قال إيدو المدير التقني عبر الموقع الرسمي: "هذه خطوة مهمة أخرى إلى الأمام بالنسبة لنا ونحن جميعا سعداء بتوقيع إيميل على عقد جديد طويل الأجل".

وأضاف "إنه لأمر رائع أن نرى لاعبا شابا آخر يتطور من خلال نظام الأكاديمية لدينا ليصبح جزءا أساسيا من فريقنا الأول. إيميل هو لاعب يمثل مستقبل النادي وهذا هو السبب في أننا منحناه القميص رقم 10 ".

وشارك إيميل لأول مرة بقميص أرسنال في أكتوبر 2018 ضد كاراباخ الأذربيجاني في الدوري الأوروبي.

وسجل في مايو 2021 أول أهدافه بقميص الجنزر ضد وست بروميتش ألبيون.

وسبق أن خرج اللاعب معارا لصفوف ريد بول لايبزج الألماني وهدرسفليد تاون الإنجليزي.