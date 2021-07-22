مجموعة مصر - الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابتي مينجويزا وسيبايوس

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن التشخيص المبدئي لإصابتي داني سيبايوس، وأوسكار مينجوويزا لاعبا منتخب إسبانيا.

مينجويزا وسيبايوس خرجا مستبدلين أمام مصر للإصابة.

وحسب "ماركا"، فإن مشاركة اللاعبين أمام أستراليا بالمباراة المقبلة أصبحت محل شك كبير.

مينجويزا لاعب برشلونة يعاني مزق في العضلة الضامة، فيما يعاني سيبايوس من تورم والتواء قوي بالكاحل.

وسيكون على لاعبي إسبانيا إجراء أشعة رنين مغناطيسي على موضعي الإصابتين قبل إعلان التشخيص النهائي لهما.

مصر تعادلت مع إسبانيا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

وتلتقي مصر مع الأرجنتين في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، فيما تلعب إسبانيا مع أستراليا بنفس اليوم.