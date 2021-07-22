"إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر

الخميس، 22 يوليه 2021 - 13:36

كتب : FilGoal

كريم العراقي أمام داني سيبايوس في مباراة مصر ضد إسبانيا

بعد تعادل أول لـ مصر وإسبانيا في الأولمبياد، كانت عناوين الصحف الإسبانية تشير إلى تفاجأهم بالنتيجة.

مصر تعادلت مع إسبانيا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

وكتبت صحيفة آس عن المباراة "مباراة إسبانيا الافتتاحية سارت بشكل خاطئ".

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وفي ماركا كتبوا عنوانا مقتضبا "مصر أحرجتنا".

أما في صحف كتالونيا، فكتبت موندو ديبورتيفو "إسبانيا تفشل في مباراتها الافتتاحية".

وأخيرا، كتبت سبورت "إسبانيا تتحطم على الحائط المصري وتبث الشكوك مع بداية الأولمبياد".

وتلعب مصر مع الأرجنتين في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، فيما تلعب إسبانيا مع أستراليا في اليوم ذاته.

طوكيو 2020 إسبانيا مصر
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