مران الزمالك الصباحي - تدريبات تأهيلية لـ شيكابالا وروقا

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" لاعبا الزمالك، تدريبات تأهيلية خلال مران الفريق الصباحي اليوم الخميس.

ويخضع الثنائي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، حيث اشتكى "شيكابالا" من آلام في العضلة الأمامية، بينما اشتكى "روقا" من آلام في وتر صابونة الركبة.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك الاكتفاء بالتدريبات البدنية خلال المران الصباحي.

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية بفندق الإقامة خلال مران اليوم.

ويسعى كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال معسكر الإسكندرية.

ويخوض الفريق مرانه المسائي على ملعب فندق الإقامة في تمام الساعة الخامسة مساء.

وقرر كارتيرون أمس الأربعاء إقامة تدريبات الفريق على فترتين طيلة معسكر الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل في بطولة الدوري المصري.

ويحتل الأبيض المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة.