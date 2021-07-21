الزمالك يتدرب على فترتين بمعسكر الإسكندرية

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 20:56

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك التدرب على فترتين في معسكر الإسكندرية.

ويخوض الفريق لتدريبه أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق ببرج العرب.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي 26 و29 أغسطس الجاري على الترتيب.

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ويستمر الفريق في معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس المقبل ، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الأهلي.

الزمالك في الدوري باتريس كارتيرون
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