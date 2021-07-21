الزمالك يتدرب على فترتين بمعسكر الإسكندرية
الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 20:56
كتب : إبراهيم رمضان
قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك التدرب على فترتين في معسكر الإسكندرية.
ويخوض الفريق لتدريبه أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين على فترتين صباحية ومسائية خلال معسكر الفريق ببرج العرب.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي 26 و29 أغسطس الجاري على الترتيب.
ويستمر الفريق في معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة.
ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.
ويعود الزمالك بعد المباراة إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس المقبل ، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.
ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الأهلي.