غريب: لهذه الأسباب سعيد بالنقطة أمام إسبانيا.. وتحسنا كثيرا في الشوط الثاني

الخميس، 22 يوليه 2021 - 11:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر - أولمبياد طوكيو 2020

يرى شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي بأن فريقه تحسن كثيرا في الشوط الثاني أمام إسبانيا، والنقطة كانت عادلة لهم.

مصر تعادلت مع إسبانيا بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020. (طالع التفاصيل)

وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: "لم نلعب مباريات منذ فترة طويلة وكنت متخوفا من هذا الأمر".

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وأوضح "أول مباراة للثلاثي الكبير مع الفريق، وأول مباراة لهؤلاء اللاعبين في البطولة. كل هذا يجعلني سعيدا بالنتيجة".

غريب أتبع "تحسنا كثيرا في الشوط الثاني وكنا أفضل هجوميا. في الشوط الأول فقدنا العديد من الكرات بسبب التمرير الخاطئ، لكننا تحسنا في الشوط الثاني".

واستمر "في النهاية، نحن كنا نواجه بطل أوروبا، وفريق يملك في قوامه العديد من لاعبي المنتخب الأول. لذلك فالنقطة أمامهم أمر جيد".

مدرب مصر أتم "سنشاهد مباراة الأرجنتين وأستراليا ثم نبدأ التفكير في المباراة المقبلة أمامهم".

وتلتقي مصر مع الأرجنتين في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، فيما تلعب إسبانيا مع أستراليا بنفس اليوم.

طوكيو 2020 مصر إسبانيا
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