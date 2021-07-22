دي تيليجراف: فان جال يتوصل لاتفاق لقيادة هولندا.. وخليفته المحتمل سيكون مساعده

الخميس، 22 يوليه 2021 - 09:35

كتب : FilGoal

فان بيرسي وفان جال

توصل الاتحاد الهولندي لكرة القدم لاتفاق مع لويس فان جال لقيادة منتخب هولندا الأول.

وسيصبح فان جال المدير الفني للطواحين خلفا لفرانك دي بور والذي لم يُكمل عاما في مهمته مع هولندا عقب توديع يورو 2020. (طالع التفاصيل)

ووفقا لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية فأن فان جال الذي قاد هولندا لبرونزية كأس العالم 2014 سيعاونه: داني بيلند وفرانز هويك وهينك فرازر.

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وبحسب التقرير فأن هينك فرازر سيشغل منصب المدرب المساعد إلى جوار تدريبه لـ سبارتا براج التشيكي.

ويأمل الاتحاد الهولندي تجهيز فرازر ليكون خليفة فان جال عقب كأس العالم 2022.

وعقب التوصل لاتفاق فأن فان جال (69 عاما) سيواصل العيش في البرتغال لأسباب تتعلق بالضرائب.

وستكون مواجهة النرويج في الأول من سبتمبر المقبل الأولى لفان جال مدربا للطواحين الهولندية ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وسبق أن تولى فان جال مهمة تدريب الطواحين في ولايتين سابقتين، الأولى بين 2000 و2002 وفشل خلالها قيادة الطواحين في التأهل لكأس العالم 2002 بكوريا الجنوبية واليابانية.

فان جال عاد مرة لتدريب هولندا بين 2012 و2014 وحصد برونزية المونديال على حساب البرازيل المستضيفة في 2014.

وكان فان جال قد أعلن اعتزاله التدريب في 2017 لأسباب عائلية.

وودع منتخب هولندا يورو 2020 تحت قيادة فرانك دي بور من دور ثمن النهائي على يد التشيك.

لويس فان جال هولندا
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