أول ضحايا يورو 2020.. دي بور يرحل عن تدريب منتخب هولندا

أعلن فرانك دي بور ترك مهمة تدريب منتخب هولندا بعد الإقصاء من ثمن نهائي يورو 2020 على يد التشيك.

وتفوق منتخب التشيك بنتيجة 2-0 في دور الـ 16 وأقصت الطواحين الهولندية في واحدة من مفاجأت البطولة.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي فأن "الطرفان قررا الانفصال بأثر فوري، وأعلن دي بور أنه لا يريد الاستمرار وهو ما يتماشى مع العقد المبرم بين الطرفين، والذي يتطلب مكانا في ربع نهائي اليورو ولن يتم تجديد التعاقد".

وكان دي بور قد وقع على عقود تدريب هولندا في سبتمبر 2020 وحتى نهائيات كأس العالم 2022، لكنه رحل بعد أقل من عام.

Frank de Boer stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. 📝 https://t.co/I8icq1UO4P. — KNVB (@KNVB) June 29, 2021

وقال دي بور لموقع الاتحاد الهولندي: "تحسبا للتقييم، قررت عدم الاستمرار كمدرب للمنتخب. لم يتحقق الهدف، هذا واضح.

وأضاف "عندما تم الاتصال بي لأصبح مدربا للمنتخب في عام 2020 اعتقدت أنه شرف و تحديا، لكنني كنت أيضًا على دراية بالضغط الذي سيواجهني منذ اللحظة التي تم تعييني فيها، وأن الضغط يتزايد الآن فقط، وهذا ليس وضعا صحيا بالنسبة لي، ولا للفريق في الفترة قبل تصفيات كأس العالم"

وأتم "أود أن أشكر الجميع، بالطبع المشجعين واللاعبين. تحياتي أيضا للإدارة التي أوجدت مناخا رياضيا حقيقيا هنا".

دي بور البالغ 51 عاما قاد هولندا في 15 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 وخسر 3.

وستخوض الطواحين أول مباراة دولية في الأول من سبتمبر المقبل بمواجهة النرويج في تصفيات كأس العالم.

وكان منتخب هولندا قد بدأ التصفيات بالخسارة من تركيا بنتيجة 3-2 ثم فاز على لاتفيا وجبل طارق.