تشكيل مصر الأولمبي – الونش وحجازي ضمن ثلاثي دفاعي.. وريان يقود الهجوم

يقود أحمد حجازي، ومحمود حمدي "الونش" دفاع منتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا، فيما يبدأ أحمد ياسر ريان كأساسي في الهجوم.

أعلن شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي، تشكيل المنتخب لمواجهة إسبانيا بعد قليل.

تشكيل منتخب مصر شهد وجود ثلاثي دفاعي مكون من أحمد حجازي، ومحمود حمدي "الونش"، وأسامة جلال.

وعلى الطرفين يبدأ كريم العراقي، وأحمد فتوح.

من جهة أخرى، يقود أحمد ياسر ريان الهجوم، ومن خلفه رمضان صبحي، وطاهر محمد طاهر.

أما أكرم توفيق، وإمام عاشور فسيشكلا ثنائي المحور الدفاعي بوسط الملعب، ومحمد الشناوي سيحرس المرمى.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم العراقي – محمود حمدي "الونش" – أحمد حجازي – أسامة جلال – أحمد فتوح.

الوسط: إمام عاشور – أكرم توفيق.

أمامهما: رمضان صبحي – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويلتقي منتخب مصر مع إسبانيا بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.

وخرج محمد عبد السلام، وناصر ماهر، وعبد الرحمن مجدي، ومحمود جاد من قائمة المنتخب للقاء.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: كريم فؤاد - أحمد رمضان "بيكهام"

الوسط: عمار حمدي – إبراهيم عادل.

الهجوم: صلاح محسن - ناصر منسي.