مصدر من المصري لـ في الجول: تقدمنا بشكوى ضد سيمبوريه بسبب غيابه عن التدريبات

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 23:14

كتب : أيمن عيد

سعيدو سيمبوريه مع المصري أمام نواذيبو

كشف مصدر من مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي التقدم بشكوى ضد سعيدو سيمبوريه لاعب وسط الفريق بسبب تغيبه عن التدريبات.

وكان أحمد شملة عضو مجلس إدارة المصري قد نفى هروب سعيدو سيمبوريه لـ FilGoal.com منذ أيام. (طالع التفاصيل)

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "قدمنا شكوى ضد اللاعب بسبب تغيبه عن حضور التدريبات ونجهز لشكواه لدى "فيفا" حال استمرار غيابه".

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وأضاف "علمنا أن اللاعب لديه عرض من أحد الأندية اليونانية ويحاول فسخ تعاقده مع المصري لعدم الحصول على مستحقاته".

وأردف "موقفنا قوي في حال تحرك اللاعب لفسخ تعاقده خاصة أن مستحقات اللاعب داخل الإدارة المالية منذ أسبوعين ونظرا لعدم وجود حساب بنكي للاعب يتسلم مستحقاته نقدا".

وأكمل "اللاعب موجود في مصر وحال حضوره للتدريبات سنعتمد لائحة العقوبات التي وقعت عليه الأيام الماضية".

وأوضح "اللاعب ليس لديه مستحقات متأخرة بل حصل على نسبة 65% من مستحقاته، ويستكمل نسبة الـ 75% على أقساط شهرية، والنسبة الأخيرة 25% تُصرف طبقا لنسب المشاركة".

وأتم "ليس هناك أزمات مع المحترفين، إيزي إيميكا وكازادي كاسينجو وأوستن أموتو يشاركون في التدريبات بشكل طبيعي".

المصري يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 28 نقطة.

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب يوم 7 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.

لاعب الوسط البوركينابي البالغ 28 عاما خاض الموسم الحالي 24 مباراة بقميص المصري وسجل هدفين.

سعيدو سيمبوريه المصري في الدوري الدوري المصري
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