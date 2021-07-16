المصري يكشف عبر في الجول حقيقة هروب سعيدو سيمبوريه

نفى أحمد شملة عضو مجلس إدارة المصري، هروب سعيدو سيمبوريه لاعب الوسط البوركينابي للفريق.

وقال أحمد شملة في تصريحات لـFilGoal.com: "لا صحة لما يقال عن هروب سعيدو سيمبوريه. أوستين أموتو، وإيزي إيميكا، وسيمبوريه في إجازة وموعد عودتهم منتصف الأسبوع المقبل".

وأضاف "اللاعبون حصلوا على جزء من مستحقاتهم وأخطرناهم بأن باقي المستحقات تتواجد في النادي بالفعل".

بعض التقارير أشارت إلى هروب سعيدو سيمبوريه وفسخ تعاقده مع المصري بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

المصري يحتل حاليا المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 28 نقطة.

ويستعد المصري لمواجهة المقاولون العرب يوم 7 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.