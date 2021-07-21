بعد أرسنال.. إنتر يعلن انسحابه من بطولة كأس فلوريدا بأمريكا

أعلن نادي إنتر الإيطالي انسحابه من بطولة كأس فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان من المنتظر أن يلتقي إنتر مع أرسنال الإنجليزي يوم الأحد المقبل في مدينة أرولاندو في إطار التحضير للموسم المقبل.

وأعلن أرسنال أمس الثلاثاء إلغاء رحلته للولايات المتحدة الأمريكية بسبب بعض الإصابات بفيروس كورونا والتي ضربت صفوفه. (طالع التفاصيل)

وأوضح النادي الإيطالي في بيانه سبب عدم السفر إلى الولايات المتحدة عبر موقعه الرسمي: "يعلن إنتر أنه لن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل كأس فلوريدا بسبب مخاطر السفر الدولي العائدة من تفشي فيروس كورونا وهي المخاطر التي تعرض لها أرسنال وتسببت في إلغاء مشاركته".

📃| STATEMENT FC Internazionale Milano statementhttps://t.co/0a7AX3oQUu — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) July 21, 2021

وتشهد فلوريدا والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وكان مقررا أن يلتقي الفائز من مباراة أرسنال وإنتر مع الفائز من مباراة إيفرتون الإنجليزي ومييوناريوس الكولومبي.

افتتح إنتر استعدادته للموسم المقبل بالتعادل مع لوجانو السويسري بنتيجة 2-2.