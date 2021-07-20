ذا أثليتك: إلغاء رحلة أرسنال لأمريكا بسبب كورونا

كشف موقع "ذا أثليتك" عن إلغاء رحلة أرسنال التحضيرية لأمريكا بسبب بعض الإصابات بفيروس كورونا في الفريق.

وظهرت بعد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا داخل فريق أرسنال لم يتم الكشف عن هويتهم ولكن دون ظهور أعراض.

وكان من المقرر أن يواجه أرسنال في كأس فلوريدا نظيره إنتر ميلان 25 يوليو ثم الفائز من إيفرتون وميلوناريوس الكولومبي 28 يوليو.

أرسنال يحاول الآن إيجاد خطة بديلة لرحيلة أمريكا من أجل التحضير للموسم الجديد.

"ذا أثليتك" أكد أن إيفرتون ما زال يخطط للسفر لأمريكا من أجل لعب البطولة الودية.

ويفتتح أرسنال الموسم الجديد للدوري 13 أغسطس المقبل أمام برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الممتاز.