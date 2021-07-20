ذا أثليتك: إلغاء رحلة أرسنال لأمريكا بسبب كورونا

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 21:39

كتب : محمود ضياء

أرسنال

كشف موقع "ذا أثليتك" عن إلغاء رحلة أرسنال التحضيرية لأمريكا بسبب بعض الإصابات بفيروس كورونا في الفريق.

وظهرت بعد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا داخل فريق أرسنال لم يتم الكشف عن هويتهم ولكن دون ظهور أعراض.

وكان من المقرر أن يواجه أرسنال في كأس فلوريدا نظيره إنتر ميلان 25 يوليو ثم الفائز من إيفرتون وميلوناريوس الكولومبي 28 يوليو.

أخبار متعلقة
أرتيتا: أتوقع ضم لاعبين جدد لـ أرسنال مدرب الكرات الثابتة الجديد سيعاني.. أرسنال يتلقى هدفين أمام رينجرز في ثاني الوديات تليجراف: أرسنال يستهدف مهاجم تشيلسي

أرسنال يحاول الآن إيجاد خطة بديلة لرحيلة أمريكا من أجل التحضير للموسم الجديد.

"ذا أثليتك" أكد أن إيفرتون ما زال يخطط للسفر لأمريكا من أجل لعب البطولة الودية.

ويفتتح أرسنال الموسم الجديد للدوري 13 أغسطس المقبل أمام برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قراءة مطولة - كيف يصرف باريس سان جيرمان ببذخ رغم تقشف أندية العالم 4 دقيقة | تقرير في الجول
ذا أثليتك: إلغاء رحلة أرسنال لأمريكا بسبب كورونا 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يفقد حسين الشحات 10 أيام بسبب الإصابة 21 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 39 دقيقة | طوكيو 2020
فيديو في الجول – أكبر بعثة مصرية في الأولمبياد.. و20 ميدالية محتملة لـ مصر ساعة | طوكيو 2020
فيديو في الجول – الريشة الطائرة.. كرات من أجنحة الأوز ومشاركة مصرية تاريخية ساعة | طوكيو 2020
أزمة المستقبل في ليفربول - لأن العاطفة لن تنجح دائما ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد اختياره لحمل العلم.. أبو القاسم: شرف عظيم.. فخر كبير ومسؤولية أكبر 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 2 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة 4 الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي.. وقناة الأخير تعتذر
قد ينال إعجابك