طوكيو 2020 - هزيمة تاريخية في المشاركة الأولى لسيدات زامبيا في كرة القدم

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 15:43

كتب : FilGoal

زامبيا - هولندا (طوكيو 2020)

تلقى منتخب زامبيا لسيدات كرة القدم خسارة قاسية من نظيره الهولندي بنتيجة 10-3 في أولمبياد طوكيو 2020.

وتعد تلك المشاركة الأولى لسيدات زامبيا في مسابقة كرة القدم، في الأولمبياد.

وسجلت فيفيان ميدما، الهدافة التاريخية لدوري السوبر للسيدات، 4 أهداف، فيما سجلت ليك مارتينز هدفين آخرين للفريق الذي حل وصيفا لكأس العالم قبل عامين.

أخبار متعلقة
طوكيو 2020 – الجندي لـ في الجول: أبحث عن ميدالية أولمبية.. والتأجيل أفادني مصدر بـ اللجنة الأولمبية لـ في الجول: حالة كورونا ضمن البعثة المصرية في طوكيو طوكيو 2020 - مواجهات نارية للمصريين في تنس الطاولة

وسجلت باندا باندا هاتريك لصالح زامبيا، لتسجل اسمها في تاريخ بلادها الأولمبي.

وتعد تلك أيضا المشاركة الأولى لهولندا في المسابقة.

وفي إطار نفس المجموعة السادسة في وقت سابق، فازت البرازيل على الصين 5-0. (طالع التفاصيل)

طالع أجندة كل المتسابقين المصريين في أولمبياد طوكيو من هنا

طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبياد طوكيو 2020 - تشكيل أستراليا.. ثلاثة تغييرات وتيليو يقود الهجوم 3 دقيقة | طوكيو 2020
تشكيل منتخب مصر – صلاح محسن أساسي وطاهر أساسيان أمام أستراليا 9 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - 16 حالة كورونا جديدة 31 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو - للعلاج النفسي.. سيمون بيلز تنسحب من منافسات الجمباز الفردي ساعة | طوكيو 2020
أحمد الأحمر: مباراة الدنمارك لم تكن مهمة.. هدفنا دخول ربع النهائي بأفضل جاهزية بدنية ساعة | طوكيو 2020
انتهاء الشراكة الذهبية - كيف يعوض ريال مدريد رحيل راموس وفاران؟ ساعة | الدوري الإسباني
مرتجي: الأهلي الحالي يشبه الجيل الذهبي.. ولا نخسر برحيل أي لاعب ساعة | الدوري المصري
أولمبياد طوكيو 2020 - جدول أبرز المرشحين المصريين للمنافسة على ميدالية 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ليلة رائعة في أولمبياد طوكيو 2020 - ميداليتان مصريان في اليوم الرابع 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 4 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر
قد ينال إعجابك