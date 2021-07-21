طوكيو 2020 - هزيمة تاريخية في المشاركة الأولى لسيدات زامبيا في كرة القدم

تلقى منتخب زامبيا لسيدات كرة القدم خسارة قاسية من نظيره الهولندي بنتيجة 10-3 في أولمبياد طوكيو 2020.

وتعد تلك المشاركة الأولى لسيدات زامبيا في مسابقة كرة القدم، في الأولمبياد.

وسجلت فيفيان ميدما، الهدافة التاريخية لدوري السوبر للسيدات، 4 أهداف، فيما سجلت ليك مارتينز هدفين آخرين للفريق الذي حل وصيفا لكأس العالم قبل عامين.

وسجلت باندا باندا هاتريك لصالح زامبيا، لتسجل اسمها في تاريخ بلادها الأولمبي.

وتعد تلك أيضا المشاركة الأولى لهولندا في المسابقة.

وفي إطار نفس المجموعة السادسة في وقت سابق، فازت البرازيل على الصين 5-0. (طالع التفاصيل)

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