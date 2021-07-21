طوكيو 2020 – مارتا وفورميجا تدخلان تاريخ الأولمبياد مع البرازيل.. والسويد تنهي سلسلة أمريكا الأسطورية

الأربعاء، 21 يوليه 2021 - 13:07

كتب : FilGoal

لاعبات البرازيل يحتفلن بهدف مارتا في الصين

بدأت منافسات كرة القدم للسيدات مبكرا في الأولمبياد، وبدأت معها الأرقام في التحطم.

البرازيل سحقت الصين بخماسية مقابل لا شيء. مباراة شهدت رقمين قياسيين جديدين.

سجلت مارتا فييرا هدفين للبرازيل، لتصبح أول لاعبة في التاريخ تسجل في 5 نسخ مختلفة من الأولمبياد (أثينا 2004 - بكين 2008 - لندن 2012 - ريو دي جانيرو 2016 - طوكيو 2020).

وتقدمت البرازيل على الصين في الدقيقة التاسعة عن طريق مارتا، قبل أن تضيف ديبينا الهدف الثاني في الدقيقة الـ21، لينتهي الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدفين.

في الشوط الثاني، أضافت البرازيليات هدفا ثالثا في الدقيقة الـ74 عن طريق مارتا مجددا، قبل أن تضيف أندريسا ألفيش الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة الـ82.

واختتمت بيا زانيراتو الأهداف في الدقيقة الـ89، لينتهي اللقاء بفوز البرازيل بخماسية.

مباراة البرازيل والصين في المجموعة الثانية، شهدت مشاركة فورميجا أسطورة البرازيل، لتكتب رقميا قياسيا جديدا أيضا.

فورميجا (43 سنة) شاركت للنسخة السابعة على التوالي في الأولمبياد، لتصبح هي الوحيدة تاريخيا التي شاركت في كل الدورات الأولمبية منذ دخول منافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد أتلانتا 1996.

هولندا ستواجه زامبيا في نفس المجموعة بعد قليل.

وفي المجموعة الأولى، فازت بريطانيا على تشيلي بهدفين مقابل لا شيء.

تقدمت إلين وايت في الدقيقة الـ16، قبل أن تعود اللاعبة نفسها وتضيف الثاني في الدقيقة الـ73.

وأخيرا، فازت السويد على أمريكا بثلاثية.

ستينا بلاكستينيوس تقدمت في الدقيقة الـ25، لينتهي الشوط الأول بتقدم السويد بهدف.

وفي الشوط الثاني، أضافت ستينا الهدف الثاني في الدقيقة الـ54.

قبل أن تختتم لينا هورتيج الأهداف في الدقيقة الـ72، لينتهي اللقاء بفوز السويد بثلاثية.

الفوز منح السويد صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مبكرا، فيما كتب الخسارة الأولى لـ أمريكا بعد سلسلة من 44 مباراة متتالية بدون خسارة.

طوكيو 2020 البرازيل أمريكا السويد مارتا
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