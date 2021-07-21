مواعيد مباريات الأربعاء 21-7-2021 – مصطفى محمد في دوري الأبطال.. ووديات الأندية

استعدادات الأندية للموسم الجديد دخلت مراحلها الجادة، فيما بدأت بالفعل تصفيات دوري أبطال أوروبا في مراحلها المتقدمة.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، والموافق 21 يوليو 2021.

بي إس في أيندهوفين يلاقي جالاتا سراي الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، في الساعة التاسعة مساء.

المباراة منقولة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وفي نفس التوقيت، يلعب أولمبياكوس الذي يضم بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" مع نيفتشي باكو الأذربيجاني.

مباريات ودية

وبعيدا عن التصفيات الرسمية، تلعب الأندية الكبيرة بعض الوديات اليوم استعدادا للموسم الجديد.

روما تحت قيادة جوزيه مورينيو، سيخوض وديته الأولى أمام تريستينا الإيطالي الساعة السابعة مساء.

وفي السابعة مساء أيضا، يلعب برشلونة مع ناستيك دي تراجوانا عبر قناة برشلونة الرسمية.

وأخيرا، يلعب باريس سان جيرمان مع أوجسبورج الساعة السابعة مساء أيضا عبر قناة بي إن سبورتس 2.