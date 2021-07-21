الأولمبياد تعود لـ أستراليا.. بريسباين تستضيف ألعاب 2032

رسميا، ستستضيف مدينة بريسباين الأسترالية أولمبياد عام 2032، بعد انتصار ملفها بالتزكية.

وستكون تلك الألعاب هي الثالثة التي تستضيفها أستراليا، بعد ميلبورن 1956، وسيدني 2000.

وستكلف أولمبياد بريسباين أستراليا حوالي 5 مليار دولار، لكنها من المفترض أن تجلب 17 مليار دولار في صورة مكاسب اقتصادية للجنة الأولمبية الدولية، ولأستراليا.

وتقام أولمبياد 2024 في باريس، وتقام ألعاب 2028 في لوس أنجلوس.

وتنطلق نسخة 2020، بعد عام من التأجيل، في طوكيو، يوم الجمعة المقبل.

طالع أجندة كل المتسابقين المصريين في أولمبياد طوكيو من هنا